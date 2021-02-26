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【銀行公會】施穎茵：市場波動未見走資　若推失業貸款無礙資產素質

新股IPO 18:44 2021/02/26

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銀行公會認為，香港的總結餘充裕，足以抵制任何市場波動。

美國10年期國債孳息率一度升穿1.6厘，環球股市急跌，港股亦瀉逾1000點，港滙午後亦轉弱。銀行公會主席施穎茵表示，目前未見有資金流出本港，認為香港的銀行體系結餘充裕，足以抵禦任何市場波動，又預期低息環境仍然會持續。

新一份財政預算案提出上調股票印花稅，股市即日應聲急挫。施穎茵指，沒有特別補充，又重申香港金融市場仍然有一定優勢，國際金融中心地位不會改變。

預算案又提出，為失業人士設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，以1厘年利率提供上限8萬元貸款。她表示，歡迎政府各項長短期刺激經濟的措施，相信即使推出失業貸款，銀行的資產質素亦不會因而急劇惡化。

早前，黃馮律師行涉違反《律師帳目規則》事件，銀行公會表示，已為事件成立工作小組，並已展開第一次會議，研究將來買賣樓宇時以什麼方式交收結算令客戶更加放心，以至銀行亦可以更順暢處理。

相關文章：

【滙豐HSBC】孟晚舟入稟香港高院要求滙豐披露文件　滙豐：不便評論（第二版）

【BNO】銀行公會不接受BNO為開戶身份證明文件　金管局：銀行業盡力遠離政治（第二版）

【銀行紓困】銀行公會：鼓勵業界按金管局指引 積極研究支援措施

 

記者：謝卓榮

港股 銀行 走資 印花稅 股票

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【新股IPO】長實多隻REITs管埋人、亞騰資產管理傳考慮港星雙重上市　集資78億元
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