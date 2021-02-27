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【周末好去處】赤柱廣場舉辦寵物市集及工作坊　即場登記免費參與

商業 14:00 2021/02/27

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赤柱廣場夥FOODSPORT食物救援，推出城市定向挑戰賽2021。

赤柱廣場夥FOODSPORT食物救援，推出城市定向挑戰賽2021。然而，因疫情關係轉以虛擬定向方式進行，舉行日期定於3月29日至4月11日。而參加者可於活動期間，隨時參與活動。

只要配合指定手機應用程式，在限時3小時內完成任務，在赤柱一帶積極尋找「能源方塊」，到訪不同「檢查點」打卡取分及挑戰虛擬任務，解決狗狗星系缺糧問題，即可在挑戰賽中消耗的卡路里轉化為等量的食糧做善事，並獲取禮品。截止報名日期為3 月15日。

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活動期間，赤柱廣場於4月3、4、10及11日舉辦狗狗海濱嘉年華，設有狗狗主題市集，還提供多個為狗主和愛犬的活動，包括多個太空主題打卡位外，人狗瑜伽及按摩、狗狗訓練示範及狗狗障礙體驗等主題工作坊。活動現場登記，免費參與。

若在赤柱廣場或美利樓消費滿600元或以上，即可換領DogLemi可折疊防水寵物碗1個，以及額外1小時免費泊車優惠。另外，追蹤stanleyplazahkInstagram專頁，可免費獲取星球印張收集卡一張。集齊印章，即可免費換領禮品。

【麥當勞】麥當勞推姜B餐　3月1日起發售同步推優惠

【Stanley Plaza x FOODSPORT食物救援－城市定向挑戰賽2021】之活動詳情
日期：2021年3月29日（星期一）至4月11日（星期日）    
地點：赤柱    
活動組別：
1. 星際遊俠 （個人組） （年齡18歲或以上的成人）
2. 太空探索組 （親子組） （一名成人及一位年齡6至17歲的兒童）
3. 跨星系聯盟 （毛孩組） （一名成人及一條5個月或以上的狗狗）    
報名費用：每組150港元
名額：1,000人（先到先得，額滿即止）    
報名日期：即日至3月15日（中午12時正）    
活動及報名詳情：www.foodsport.com.hk/uac2021

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責任編輯：馬意文

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