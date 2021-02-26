【恒指季檢】港股通新貴潛在名單揭盅　生科股、物管股成大贏家

▲ 港股通新貴名單揭盅，哪些股份可迎接北水?

恒指公司公布恒指季檢結果，除了恒指藍籌及恒生科技指數出現變動外，市場亦關注恒生綜合指數成份股的變化，因一旦納入，將可成為港股通潛在新貴，成為北水買貨的對象。恒指公司公布，恒生綜合指數成分股，將由493隻，增加至500隻。從今次調動可見，新加入的股份以物管、生物科技股為主，剔除的則以傳統經濟股份，包括電力、房託及本地股為主。

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恒生綜合指數成分股將加入以下股份：

775 長江生命科技

873 世茂服務

1167 加科思藥業

1209 華潤萬象生活

1477 歐康維視生物

1516 融創服務

1755 新城悅服務

1769 思考樂教育

1772 江西贛鋒鋰業

1821 ESR Cayman

1877 上海君實生物醫藥科技

1952 雲頂新耀

1981 華夏視聽教育

1992 復星旅遊文化

2096 先聲藥業

2126 藥明巨諾

2142 和鉑醫藥

2148 Vesync

2599 祥生控股

2798 久泰邦達能源

3347 杭州泰格醫藥科技

3913 合景悠活

6100 同道獵聘

6666 恒大物業

6690 海爾智家

6988 樂享互動

6989 卓越商企服務

6993 藍月亮

6996 德琪醫藥

6998 嘉和生物

9666 金科智慧服務

9698 萬國數據

9991 寶尊電商

9992 泡泡瑪特

9993 金輝控股

9995 榮昌生物製藥

恒生綜合指數即將剔除的公司

35 遠東發展

41 鷹君集團

120 四海國際

178 莎莎國際

323 馬鞍山鋼鐵

327 百富環球科技

347 鞍鋼股份

467 聯合能源

468 紛美包裝

496 卡森國際

563 上海實業城市開發

598 中國外運

686 北京能源

698 通達集團

808 泓富產業信託

973 歐舒丹

1071 華電國際電力

1269 中國首控集團

1293 廣匯寶信汽車

1528 紅星美凱龍家居

1618 中國冶金科工

1666 北京同仁堂科技

1728 中國正通汽車服務

1881 富豪產業信託

1970 IMAX China

2009 北京金隅集團

3306 江南布衣

6889 Dynam Japa

9668 渤海銀行

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編輯：陳韻妍