【恒指季檢】港股通新貴潛在名單揭盅　生科股、物管股成大贏家

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【新股IPO】久久王食品1927首日招股 孖展5.3億元、超額認購34.7倍（不斷更新）
恒指公司公布恒指季檢結果，除了恒指藍籌及恒生科技指數出現變動外，市場亦關注恒生綜合指數成份股的變化，因一旦納入，將可成為港股通潛在新貴，成為北水買貨的對象。恒指公司公布，恒生綜合指數成分股，將由493隻，增加至500隻。從今次調動可見，新加入的股份以物管、生物科技股為主，剔除的則以傳統經濟股份，包括電力、房託及本地股為主。
恒指藍籌有何變化？可看【下一頁】
恒生綜合指數成分股將加入以下股份：
775 長江生命科技
873 世茂服務
1167 加科思藥業
1209 華潤萬象生活
1477 歐康維視生物
1516 融創服務
1755 新城悅服務
1769 思考樂教育
1772 江西贛鋒鋰業
1821 ESR Cayman
1877 上海君實生物醫藥科技
1952 雲頂新耀
1981 華夏視聽教育
1992 復星旅遊文化
2096 先聲藥業
2126 藥明巨諾
2142 和鉑醫藥
2148 Vesync
2599 祥生控股
2798 久泰邦達能源
3347 杭州泰格醫藥科技
3913 合景悠活
6100 同道獵聘
6666 恒大物業
6690 海爾智家
6988 樂享互動
6989 卓越商企服務
6993 藍月亮
6996 德琪醫藥
6998 嘉和生物
9666 金科智慧服務
9698 萬國數據
9991 寶尊電商
9992 泡泡瑪特
9993 金輝控股
9995 榮昌生物製藥
恒生綜合指數即將剔除的公司
35 遠東發展
41 鷹君集團
120 四海國際
178 莎莎國際
323 馬鞍山鋼鐵
327 百富環球科技
347 鞍鋼股份
467 聯合能源
468 紛美包裝
496 卡森國際
563 上海實業城市開發
598 中國外運
686 北京能源
698 通達集團
808 泓富產業信託
973 歐舒丹
1071 華電國際電力
1269 中國首控集團
1293 廣匯寶信汽車
1528 紅星美凱龍家居
1618 中國冶金科工
1666 北京同仁堂科技
1728 中國正通汽車服務
1881 富豪產業信託
1970 IMAX China
2009 北京金隅集團
3306 江南布衣
6889 Dynam Japa
9668 渤海銀行
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編輯：陳韻妍