【新股IPO】馬來西亞Top Glove傳延遲香港上市、捲美國禁令　集資額早前削半至80億（第五版）

▲ 馬來西亞手套製造商Top Glove傳延遲香港上市計劃

馬來西亞橡膠手套製造商Top Glove（頂級手套）今年2月底遞交上市申請，被視為近年最大型東南亞企業來香港IPO案例。此前有市場消息指，Top Glove原目標今年第二季上市，並於5月通過尋求上市聆訊，路透最新引述消息指，Top Glove已延遲上市計劃。

路透社指出，美國海關會在短期內公布會否延長禁止Top Glove產品入口，引發潛在投資者、新股融資團隊憂慮。美國去年因應強逼勞動指控，禁止Top Glove產品入口，而北美市場佔公司22%銷售量。

Top Glove於4月公布最新集資計劃，調低發行股份規模近一半，由發行15億股新股，下調至發行約7.9億股新股，佔擴大後股本約9%。以當時價格計，Top Glove集資額由最多149.5億元下調至79.4億元。

Top Glove已於馬來西亞交易所第一上市，並在新加坡交易所第二上市，在香港申請「主要上市」，而非第二上市。Top Glove香港IPO獨家保薦人為中金。

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手套是Top Glove的主要產品，包括醫療及非醫療用途，佔收入99.4%。集團旗下品牌包括Top Glove、Great Glove、TG Medical、Maxitex、Nugard、Finessis及Fusione。

手套以外，Top Glove也有三家化工廠、一家手套模具廠、兩家包裝材料廠、一家口罩廠、一家口腔墊廠及一家安全套廠。

據初步招股書顯示，根據弗若斯特沙利文資料，按2019年銷售收入、銷量及產能計，Top Glove的全球市場份額分別為12.9%、10%及 10.6%。按2020年產能計，集團的全球市場份額升至11.8%，約為全球手套行業第二大製造商的兩倍。

疫情助收入及利潤颷升

受惠疫情期間對手套產品前所未有的需求，Top Glove於2020財年（截至8月底止）除稅後利潤按年大增3.9倍至17.9億（令吉，下同），收入升50.7%至72.4億令吉；毛利率39.4%，按年增加21個百分點。而截止11月底止3個月，除稅後利潤按年大增20倍至23.9億元，收入增2.9倍至47.6億元，毛利率達72.4%。

據招股書指，集資所得資金擬用作擴充產能及開發數據化製造系統、研發、提升各種軟件系統及收購資訊科技等。

（第二版加入初步招股書內容、第三版版加入上市時間、第四版加入尋求通過聆訊時間及最新集資規模、第五版更新推遲上市）

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記者：趙穎妍、謝卓榮