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【新股IPO】馬來西亞手套製造商Top Glove集資額削近半至80億　擬5月尋求通過聆訊（第四版）

新股IPO 11:56 2021/04/23

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馬來西亞手套製造商Top Glove申請在港上市

馬來西亞橡膠手套製造商Top Glove於今年2月底遞交上市申請。外電引述消息人士指，Top Glove計劃於5月尋求通過上市聆訊。Top Glove周四（22日）公布最新集資計劃，調低發行股份規模近一半，由發行15億股新股，下調至發行約7.9億股新股，佔擴大後股本約9%。這意味Top Glove集資額由最多149.5億元下調至79.4億元。

此前有市場消息指，Top Glove最快於今年第二季上市。獨家保薦人為中金。

平保系內汽車之家獲批在港第二上市、料首季掛牌｜【下一頁】

手套是Top Glove的主要產品，包括醫療及非醫療用途，佔收入99.4%。集團旗下品牌包括Top Glove、Great Glove、TG Medical、Maxitex、Nugard、Finessis及Fusione。

據初步招股書顯示，根據弗若斯特沙利文資料，按2019年銷售收入、銷量及產能計，Top Glove的全球市場份額分別為12.9%、10%及 10.6%。按2020年產能計，集團的全球市場份額升至11.8%，約為全球手套行業第二大製造商的兩倍。

疫情助收入及利潤颷升

受惠疫情期間對手套產品前所未有的需求，Top Glove於2020財年（截至8月底止）除稅後利潤按年大增3.9倍至17.9億（令吉，下同），收入升50.7%至72.4億令吉；毛利率39.4%，按年增加21個百分點。而截止11月底止3個月，除稅後利潤按年大增20倍至23.9億元，收入增2.9倍至47.6億元，毛利率達72.4%。

據招股書指，集資所得資金擬用作擴充產能及開發數據化製造系統、研發、提升各種軟件系統及收購資訊科技等。

（第二版加入初步招股書內容、第三版版加入上市時間、第四版加入尋求通過聆訊時間及最新集資規模）

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記者：趙穎妍、謝卓榮

港股 集資 IPO 第二上市 馬來西亞 新加坡 瑞銀 路透社

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