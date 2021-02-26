【新股IPO】馬來西亞手套製造商Top Glove已遞交上市申請　傳集資最多148億元（第二版）

▲ 馬來西亞手套製造商Top Glove擬在港上市 傳集資最多148億元

馬來西亞橡膠手套製造商Top Glove向聯交所遞交上市申請。彭博報道指，Top Glove計劃在港集資規模高達19億美元（折合約148億元），屬去年10月傳出的集資金額上限。

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手套是Top Glove的主要產品，包括醫療及非醫療用途，佔收入99.4%。集團旗下品牌包括Top Glove、Great Glove、TG Medical、Maxitex、Nugard、Finessis及Fusione。

據初步招股書顯示，根據弗若斯特沙利文資料，按2019年銷售收入、銷量及產能計，Top Glove的全球市場份額分別為12.9%、10%及 10.6%。按2020年產能計，集團的全球市場份額升至11.8%，約為全球手套行業第二大製造商的兩倍。

疫情助收入及利潤颷升

受惠疫情期間對手套產品前所未有的需求，Top Glove於2020財年（截至8月底止）除稅後利潤按年大增3.9倍至17.9億（令吉，下同），收入升50.7%至72.4億令吉；毛利率39.4%，按年增加21個百分點。而截止11月底止3個月，除稅後利潤按年大增20倍至23.9億元，收入增2.9倍至47.6億元，毛利率達72.4%。

據招股書指，集資所得資金擬用作擴充產能及開發數據化製造系統、研發、提升各種軟件系統及收購資訊科技等。

Top Glove計劃在港上市的消息去年10月傳出，當時路透社引述消息指，Top Glove已委聘花旗、中金及瑞銀處理上市事宜，集資規模至少10億美元，最多則可達20億美元。

（第二版加入初步招股書內容）

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編輯：趙穎妍