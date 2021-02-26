【恒指季檢】阿里健康、海底撈染藍 恒指成份股增至55隻

▲ 阿里健康、龍湖集團、海底撈納入恒指成份股。

恒指公司宣佈指數季檢結果，恒生指數成份股數目將由52隻增加至55隻，新加入阿里健康 （00241） 、龍湖集團 （00960） 、海底撈 （06862） ，無成份股遭剔出。指數季檢變動將於3月15日（星期一）起生效。

阿里健康納入恒指後，在指數中的權重約0.89%，海底撈為0.58%，龍湖集團為0.62%。

國指方面，成份股數目將由現時的52隻重置至50隻，新加入碧桂園服務 （06098） 、農夫山泉 （09633） ，剔除中國海螺創業 （00586） 、中石油 （00857） 、恒安國際 （01044） 及華潤燃氣 （01193） 。

港股通新貴潛在名單揭盅 生科股、物管股成大贏家【下一頁】

海爾智家 （06690） 、萬國數據 （09698） 則會納入恒生科技指數，丘鈦科技 （01478） 、貓眼娛樂 （01896） 、心動公司 （02400） 、易鑫 （02858） 遭剔除，恒生科指成份股數目由現時的32隻重置至30隻。

恒指季檢結果今日先揭盅，恒生指數改革諮詢則會於下周一（3月1日）公佈結果，恒指改革最主要的變動包括成份股增至65至80隻、取消最少上市時間要求、成份股權重由10%降至8%、第二上市及同股不同權股份權重上限由5%加至8%等。

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編輯：陳健婷