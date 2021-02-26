【網民熱話】自小媽媽記下花在她身上的開銷 長大後要還數十萬 網民：這是親子關係還是債務關係啊

曾有廣告指出養育一個孩童長大需要400萬元，不少父母都會不求回報務求給孩子最好的，但近日就有一名台灣網友在討論區發帖，指自己媽媽從小就把花在她身上的開銷記下來，現在長大後還欠媽媽數十萬台幣，每個月都要把一半的工資拿去還給媽媽。

事主媽媽從小就把花在她身上的開銷，例如：學費、補習、買東西等等都記錄下來。而媽媽也不會給事主零用錢，所以從中三開始就事主會自己出去找兼職，那時候她也沒甚麼感覺，「覺得大家應該都是這樣吧？」直到高中、大學的時候開始會更多物慾和想學習的東西，當時問媽媽拿錢，媽媽二話不說拿錢給我，但一樣是會把錢記在帳上。

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事主稱很羨慕朋友父母都願意花錢在她們身上，至少不會每一筆都要斤斤計較，「每次都搞的我都會懷疑我是不是我媽親生的」，事主指雖然媽媽沒餓著她也沒虐待她，但還是會羨慕別人。

出到來社會工作，事主每個月都要把一半的工資拿去還給她媽媽，直到現在還有數十萬的債款要還。事主最後表示可能在這樣的家庭教育之下已經習慣了，也不知道還會不會羨慕別人。

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帖文一出，不少網民都認為這樣的話是不是表示事主媽媽老了以後不用養她，「所以還完你們就不是親子關係了嗎」、「反過來說，未來你結清你跟你媽的帳時，你也不該負擔任何一毛你媽的花費，她的老年自己負責」、「...這是親子關係還是債務關係啊」、「我爸媽要跟我算的話， 我可能一輩子負債。」

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責任編輯：黃苑筠