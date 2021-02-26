【業績│電訊股】和記電訊香港去年少賺16% 增派末期息4成至5.21仙、股息率5.6厘

▲ 和記電訊香港去年純利跌16%。

和記電訊香港 （00215） 公佈去年業績，收入跌19%至45.45億元，EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）升1%至16.72億元，股東應佔溢利則跌16%至3.61億元。和記電訊香港派發末期股息每股5.21仙，按年增加39%。

和電香港今日收報1.34元，無升跌，成交額744萬元。以現價計，股息率約5.6厘。

和記電訊香港主席霍建寧表示，儘管漫遊服務收益因持續的全球旅遊限制而下跌50%，本地服務收益卻較去年微升1%，主要由於企業於疫情期間轉換至新營運模式，對企業解決方案需求激增。而2020年包括漫遊服務收益在內的整體服務收益下跌9%至32.85億元。

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他續指，預期今年市場情況將與去年下半年相若，集團不期望漫遊市場的復甦會帶來重大貢獻，然而將銳意提升網絡覆蓋，目標於2021年6月內建設最優質的5G網絡，加上推行有利於降低成本的架構，以及將分銷點由30間門市擴展至豐澤及百佳超級市場逾300間分店內， 集團將具備穩固的根基。

董事會建議提升 2020 年的派息率至年度溢利的100%。在支付5G資本開支及評估潛在投資機會後，集團將在2021年中期業績對盈餘現金作出決定，屆時將會考慮派發特別股息。

營運數據方面，去年和記電訊香港客戶總人數327.9萬名，按年跌10%，每月後繳客戶流失率增加0.1個百分點至1.1%，後繳總ARPU（每月每戶收入）按年跌4%至196元。

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編輯：陳健婷