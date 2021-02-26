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【香港研發】港企斥資千萬設智能生產線　成本減2成　擬擴充本地生產（多圖）

商業 18:10 2021/02/26

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NiRoTech的元朗廠房佔地1萬平方呎，生產線以U形設計，全長100米。（陳國峰攝）

香港的「再工業化」概念討論多時，有港資企業去年底在香港設立其首條智能生產線，投資過千萬。

生產保安設備、門禁裝置的NiRoTech在元朗租用1萬平方呎的廠房，每日平均生產1600件產品，出口至歐洲市場如意大利、法國等。該企的智能生產線大部分採用自動化工序，有少量工序如焊接電線、產品測試則由人手操作。

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疫情使生產線延後半年交付
該智能生產線由香港生產力促進局研發，整條生產線及系統皆為NiRoTech度身訂造，由研發至交付，總共耗時兩年。生產力局首席數碼總監黎少斌透露，受新冠肺炎疫情影響，部分源自中國的機器未能運抵本港，致進度較計劃延期6個月。研發期間，最大的困難在於生產線的最後調試階段，因需機器、原材料、系統配合。

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獲政府資助4成
該生產線可全面實時掌握生產數據；不良率由高於1%減至0.8%。該企財務總監葉祖禹指出，雖然NiRoTech投資逾千萬，但該項目獲創新科技署的「投資研發現金回贈計劃」資助，故港府將回贈其投資總額的40%。

他又指，相較於傳統生產線，智能生產線的人手可減省60%、廠房用地節省一半，產能更提升50%；估計生產成本可壓縮15%至20%。

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NiRoTech在香港的智能生產項目分五期，第二期將會在元朗廠房生產RFID Key，出口至法國。第三期則希望做到自動包裝、自動測試等工序，並希望進駐將軍澳先進製造業中心（AMC）。葉期望，五期項目完成後，香港生產的營業額可由現時33%增至超過50%。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：葉泳珊

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