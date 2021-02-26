【藍籌業績】新世界鄭志剛：最壞時間已過　料中小型住宅樓價升5%　柏傲莊3期料上半年登場

新世界發展（00017）公布中期業績，截至去年12月底，營業額錄355.77億元，按年升 9.6%。基本溢利37.186億元，按年跌5%；股東應佔溢利10.13億元，按年跌0.4%。新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛說，集團中期表現好過預期，坦言最壞時間已過。

談到樓市前景，他認為疫情對樓市影響短暫，皆因用家依會買樓置業，以大圍站柏傲莊為例，項目累售2,100伙，套現約238億元，顯示樓市有剛性需求支持，不只集中上車，就算是換樓的需求同樣強勁，預計中小型住宅樓價今年升5%。

值得留意的是，在2020/2021財年的上半年，集團香港應佔物業合同銷售金額為約263億元，超越200億元的香港合同銷售目標。被問到會否調高銷售目標，鄭志剛說，未來3年的年均銷售目標為200億元，而今年提前達標，主要因柏傲莊一期及二期，以及長沙灣荔枝角道888號的甲級商廈大賣。

他又說，柏傲莊第三期已申請預售，預計上半年推出，涉及890多伙單位，又強調未來會積極投地，且保持貨如輪轉的賣樓策略。談到香港經濟前景，鄭志剛認為，最差的時間已過，料疫苗接種工作開始後，香港經濟會復甦，又新世界昔日在逆境中比其他公司走得更前。

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