拜登首次下令軍事行動　空襲親伊朗民兵組織據點

美國國防部本周四（25日）證實，美軍空襲了位於敘利亞東部的親伊朗民兵組織據點，以回應美國及其盟軍近期在伊拉克遭受的三次火箭襲擊，這是新任總統拜登（Joe Biden）上任後首次採取軍事行動。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）周四（25日）晚發聲明指，空襲摧毀了包括「真主黨」（Kata’ib Hezbollah）在內的多個伊朗支持民兵組織位於邊境管制站的設施，造成至少17名武裝民兵死亡。

半導體晶片短缺 拜登再簽行政命令 要求百日內檢視四個產品供應鏈【下一頁】

他還強調，是次空襲是在拜登（Joe Biden）指示下進行，既是軍事行動，同時也採取了外交措施，釋放了明確的信息，即總統將採取行動保護美國和盟軍人士，同時謹慎行動，避免敘利亞東部和伊拉克的整體局勢升級。

上周一（15日），美國位於伊拉克的軍事基地曾遭遇數枚火箭轟炸，造成一名承包商死亡，8人受傷，當中包括一名美國軍人。隨後美國位於巴格達的軍事基地、以及美國和其他國家大使館所處的「綠區」（ Green Zone），同樣遭到火箭襲擊。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男