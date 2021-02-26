【電動車】LG電池涉起火問題　Hyundai宣布全球召回7.5萬部Kona電動車

▲ Hyundai電動車款Kona Electric頻頻傳出起火事故，昨宣佈決定全球召回75,680部Kona Electric，以及約8.2萬部其他型號的電動車。

韓國車廠Hyundai日前剛發表全新電動車Ioniq 5，將從下月底在歐洲市場開始銷售。不過，據南韓媒體報道，其電動車款Kona Electric頻頻傳出起火事故，昨日宣佈決定全球召回75,680部Kona Electric，以及約8.2萬部其他型號的電動車，為它們更換電池，估計整個計劃總成本約為9億美元（約港幣70億元）。

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據韓國監管機構和韓聯社（Yonhap）報道，今是次事件起因與韓國和北美出現的14宗Kona Electric電池起火事故有關。Hyundai在聲明中表示，儘管起火的機率很低，但卻為集團帶來很高的財務負擔，公召現時的首要任務是排除潛在風險，將顧客的安全放在首位。

據悉，Kona Electric電池是由 LG Chem生產，而Hyundai亦曾對Kona Electric的電池管理系統進行升級，並將其最高充電量限制改為90%。然而，上月仍然收到升級車輛在韓國起火的消息，促使韓國官員對召回事件進行調查。

韓國運輸部表示，Hyundai的系統升級的確能有效防止過度充電，但無法徹底解決問題。有報告指出，其起火原因與電池內部沒有對齊有關，但至今仍在調查潛在原因。電池生產商LG Chem否認有關指控，又表示會配合運輸部門的調查，以確定起火的原因。

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除Kona Electric外，是次需要被召回更換電池的電動車型號，還包括Ioniq Electirc和韓國的Elec City電動車，全部均由LG的南京廠房生產，相信是電動車有史以來最昂貴的召回事件。

責任編輯：施雯雯