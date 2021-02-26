【筍工推介】衛生署聘牙科手術助理員 無需專業認證 中學畢業可申請 月薪最高3.5萬

我刷刷刷，你又刷刷刷，愛護牙齒早晚刷；這首兒歌應該有不少人小時候曾聽過，如果你想與牙醫一起工作，現在是機會。衞生署招聘牙科手術助理員，文憑考試五科考獲第2級或以上，無需任何工作經驗亦可申請，截止申請日期為3月11日或之前。

牙科手術助理員屬於公務員職位，月薪由總薪級表第5點(每月港幣17,675元) 至總薪級表第17點(每月港幣35,040元)，獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

牙科手術助理員申請入職要求及主要職責：

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申請人須於2021年3月11日 下午23時59分或之前申請，透過下列其中一個方法遞交申請表格：

(i) 郵寄或親身遞交方式申請

申請人須遞交相關文件的副本，包括：(i)學歷；(ii)語文能力；及(iii)牙科手術助理員的資格(如適用)的文件，須於截止申請日期或之前送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組(信封上的郵戳日期將視為申請日期)，信封面須註明申請的職位名稱，並貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。

(ii)網上申請

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請，而在網上遞交申請的人士，須在2021年3月18日或之前把所須遞交有關文件的副本包括：(i)學歷；(ii)語文能力；及(iii)牙科手術助理員的資格(如適用) 的文件郵寄至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱及網上申請編號，並在各證明文件副本上註明網上申請編號。

如申請人未能提供所需文件，其申請概不受理。申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。獲選參加面試的申請人通常會在截止申請日期後約十至十四個星期內以電郵或郵寄方式接到通知。如申請人未能獲邀參加面試，則可視作經已落選。

申請表格[G.F.340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

經互聯網遞交申請: GF340在線申請

聯絡地址: 香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組

查詢電話: 2961 8527

截止申請日期 : 11/03/2021 (23:59:00)

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記者：陳頌潔