【本港零售】K11 Musea首兩個月銷售額升54%　鄭志剛：下半年零售市道料有雙位數增長

▲ 鄭志剛稱，K11中港在逆境中表現強勁，搶佔了不少市場佔有率，銷售額均有理想升幅。

財政預算案早前指將向每名香港居民派發5000元電子消費券，新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛相信，政府派發電子消費券下，本港零售市道一定會好轉，預期下半年零售市道會有雙位數字的反彈。

鄭志剛稱，K11中港在逆境中表現強勁，搶佔了不少市場佔有率，銷售額均有理想升幅，今年1至2月份銷售額增長81%，對於銷售額持續反彈非常有信心。其中，K11香港銷售額平均升40%，其中K11 Musea升54%。K11內地表現更強勁，今年1至2月份，銷售額升149%。

鄭志剛指柏傲莊3期將於上半年推出【下一頁】

他預期，K11香港未來5年經常性租金收入，複合年均增長率可達15%至20%；內地複合年均增長率更高，達25%至30%。

鄭志剛：招聘會已接獲逾萬個申請

新世界將於3月舉行招聘會，增聘千人。鄭志剛稱，本港現時失業率創17年新高下，新世界作為香港大企業，應該要付出一分力，與港人共渡時艱。

新世界招聘會個別職位月薪可達10萬元【下一頁】

他稱，招聘會目前已收到逾萬個申請，反應超乎預期般踴躍，有可能會最終會增加聘請的人數。對於未來會否舉辦更多招聘會，他回應稱，會視乎首個招聘會的最終反應再定，有可能會舉辦第二個。

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編輯：陳韻妍