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【MPF】專家力挺MPF加注A股　有助分散投資

Hot Talk 17:42 2021/02/26

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MPF專家鍾建強支持MPF加注投資A股，冀增加回報。

強積金（MPF）專家認同監管當局鬆绑業界力爭逾10年的緊箌咒，可擴大A股投資，有助增加回報及分散風險。

恒傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強今天（2月26日）回應本報查詢指，MPF作為長線退休的儲蓄投資項目，必須具備有遠見的架構，以配合大環境的變化。現時不同企業回歸A股已成為大趨勢。

至於放寬MPF投資A股，有3大好處，包括：（1）可以使投資空間擴大；（2）讓MPF市場上的中國股票基金，成為真正的中國股票基金；（3）再者，內地經濟在世界上的佔比愈趨重要，熱錢西往東來尋寶成大趨勢，這也是MPF能提供真「中國股票基金」的重要性。

積金局最新回應　A股現佔MPF約1.4%

積金局回應本報查詢指，已於去年11月，將上海證券交易所及深圳證券交易所納入核准證券交易所名單。經調整後，MPF基金投資於以上兩個交易所、旗下上市的股份比例，不再受基金淨資產值10%的上限所限制。積金局發言人表示，目前A股資產佔整體強積金總額約1.4%。

相關新聞︰【MPF】積金局與中證監洽商　MPF放寬投資A股细節

【MPF】強積金人均帳戶結餘逾27萬元　創新高

記者：曾桂芬

責任编輯：陳楚源

退休組合 A股 強積金計劃管理局 強積金
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