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【比特幣狂熱】蓋茨警告無多餘錢勿投資 Cathie Wood料可取代債券成儲備貨幣

環球政經 17:01 2021/02/26

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近期比特幣成為投資熱話，多個名人均公開評價這款虛擬貨幣。微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）表示，若果沒有Tesla行政總裁馬斯克的資產，就要小心投資比特幣。

【美股調整】Tesla盤前再跌逾6%　比特幣重挫至45000美元水平下一頁

蓋茨日前接受彭博訪問時表示，並不擔心馬斯克持有的比特幣價格升跌，因為馬斯克擁有大量資金及經驗，但忠告那些沒有多餘錢的散戶不應該投入比特幣熱潮。

【Bitcoin】馬斯克嫌升幅太多 Bitcoin跌穿5萬美元大關下一頁

蓋茨其後又在社交平台Clubhouse表示自己並不是比特幣的狂迷，認為比特幣每次交易均需消耗大量電力，不利環境氣候發展，而且目前有多款數碼貨幣交易，並非每款都是秘密交易，表明不會投資比特幣。

另一邊廂，方舟投資管理創辦人、有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood表示比特幣仍然處於早期階段，越來越多企業均接受採用比特幣交易，預料市值具達至數萬億美元的潛力，更有機會取代債券成為全球儲備貨幣。

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撰文 : 馮卓謙

比特幣 虛擬貨幣 數碼貨幣 馬斯克 Tesla

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