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【新冠疫苗】拜登上任37日美國已打半億劑 進度超預期

環球社會熱點 17:24 2021/02/26

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新冠肺炎疫情持續，美國總統拜登承諾上任百日，美國可達到為民眾接種1億劑新冠疫苗的目標。拜登周四（25日）表示他上任37日以來，美國已為民眾接種5,000萬劑新冠疫苗。雖然美國的新冠疫苗接種進度超出預期，但拜登警告美國目前仍不應鬆懈。

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拜登（Joe Biden）於上月20日舉行總統就職典禮，正式入主白宮。本周四為拜登上任的第37日，拜登指美國截至當日的新冠疫苗接種數字已有5,000萬劑，較原定計劃提早數周達到這個數字。

如按照拜登上任百日内達到1億劑疫苗的目標計，美國平均每日需為民眾接種100萬劑疫苗。美國目前在拜登上任37日内達到5,000萬劑疫苗，平均每日接種超過135萬劑，進度明顯遠超預期。

白宮疫情協調員津茨（Jeff Zients）早前表示，美國於前一周平均每日可提供170萬劑疫苗，但受暴風雪影響，上周平均每天提供140萬劑疫苗。

但拜登強調接種疫苗的人愈多，美國就可愈快戰勝新冠疫情，因此政府仍會爭取加快進度達到1億劑的目標。拜登更警告目前變種病毒或繼續蔓延，呼籲美國人不應鬆懈，而要繼續遵守社交距離指引及戴口罩。

責任編輯：鄭錦玲

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