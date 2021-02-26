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【美股焦點】工銀國際：科技股估值仍合理　波動或增惟短期難崩塌

股市 17:19 2021/02/26

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美國科技股近日顯著回調。

美股近日顯著調整，其中科技股因債息上漲而成為主要拋售對象，引發市場憂慮科技股是否已經見頂。工銀國際認為，以FAANG為代表的美國科技股目前估值尚屬合理，加上未見「再散戶化」，相信科技股短期內升幅可能調整放緩，但難以出現估值崩塌，長期配置價值仍然存在。

工銀國際指，上世紀70年代美國經濟高速增長，加上機構投資者佔比上升，推動「漂亮50」（NiftyFifty）等藍籌股股價節節上升，這批股票市盈率中位數一度接近40倍，遠高於當時標普500指數僅18.9倍。然而，高利率刺破「滯漲」泡沫，「漂亮50」因無法兌現業績而陷入「崩塌」，並在1973至1977年間大幅跑輸標普500指數。

債息急升引發美股調整  納指挫3.5%  詳情可見【下一頁】

該行續指，2017年以來科技股亦如「漂亮50」一樣出現高增長、高回報的特徵，但科技股目前估值尚屬合理，去年美國前十大科技股市盈率中位數為37倍左右，與標普500指數接近，並無明顯高估。另一方面，疫情推動了數碼經濟加速進化，科技股的優秀業績是其突破「漂亮50」走勢的關鍵。

此外，工銀國際指，雖然GME事件引發市場討論「再散戶化」是否已經出現，但根據持倉數據，去年美國散戶的持股市值比重並未出現明顯上升，反映機構投資者短期仍然主導市場。不過，數碼經濟時代的信息快速傳遞擴大了熟人與信任關係的範圍，提升了公眾人物影響力，從而瓜分專業機構的話語權，故預計美股市場的雙向波動性還將持續加大。

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編輯：謝智聰

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