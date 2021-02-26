【財政預算案2021】香港證券業協會主席徐聯安：增印花稅影響本港競爭力致資金外流

新一份財政預算案建議將印花稅率由0.1%提高至0.13%，財政司司長陳茂波認為其升幅較低，對投資者影響不大，惟證券業界人士並不認同此說法，亦擔心加重交易成本直接減少交投量，冀當局能暫緩相關措施。

【增印花稅】政府擬增股票印花稅至0.13% 增幅達3成 港股即挫900點 業界人士：影響只屬短期：【 下一頁】

【大行報告】瑞銀料昨日股價下跌已反映印花稅影響 略降港交所目標價5％維持「買入」評級：【下一頁】

香港證券業協會主席徐聯安接受電台訪問時表示，業界普遍反對此建議，更引述協會於上月進行問卷調查的數據顯示，會員期望政府降低稅率，降低交易成本，惟政府卻未有聽取業界意見，大感失望。

他又指，金融市場每日交投量可達逾千億元，投資者在進買賣時，均會考慮交易成本，他們擔心此舉會影響本港市場的競爭力，有機會令資金外流；他指協會將會和政府繼續商討，期望當局能暫緩有關措施。

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責任編輯：潘曉豐