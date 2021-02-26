【無接觸麵包店】日本麵包店KAMOGAWA BAKERY推遙距點包減人流　主打植物性食材吸素食客（多圖）

▲ 麵包店「KAMOGAWA BAKERY」採取非面對面式點餐服務。

疫情改變不少人生活方式和習慣，日本京都有麵包店在去年年底看準疫情下的改變，以及愈來愈高的衛生意識，開設無接觸式麵包店「KAMOGAWA BAKERY」。店內採取非面對面式點餐服務，減少因等待而與人群接觸的機會。

該店更以蛋糕櫥櫃陳列麵包。顧客只要在平板電腦或上點餐後，即可到自助收銀機付款。若不想在店內點餐，可透過手機預購和支付，再自選時間到店面領取。

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顧客購買麵包，全程毋須直接接觸麵包和麵包夾、餐盤等，同時能減少與店員接觸。而在顧客完成付款後，店員會戴上手套和做足防護措施，將麵包放在預先準備的紙袋中。

另外，位於京都的「KAMOGAWA BAKERY」，80%的麵包以植物性食材取代牛奶製品，並無添加牛油和牛奶等。加上使用日本產小麥粉，素食者亦可以選購店內的麵包。

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責任編輯：馬意文