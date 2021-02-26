  • 24°C
香港時間 : 2021226日 (五) 18:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】積金局與中證監洽商　MPF放寬投資A股细節

Hot Talk 17:08 2021/02/26

分享：

去年底積金局放寬MPF可擴大投資A股，受託人擬加碼深滬優質股。

據中國證券報報道，強積金（MPF）管理機構近期正在與中國監管機構商議，希望將滬深交易所的A股股票加入MPF投資組合，以增加回報收益。積金局在2020年底已放寬MPF投資內地股市的限制，內媒指本港不少投資機構對此非常感興趣。

3月中卸任在即的積金局主席黃友嘉早前指出，目前全港強積金規模資產達1.1萬億元，當中投資回報約佔4,100億元。

強積金人均帳戶結餘逾27萬　創新高【下一頁

財庫局局長許正宇早前發表網誌時指出，已刊憲將上海及深圳交易所納入積金局「核准證券交易所」。換言之，A股未來將可佔基金淨資產值10%或以上；目前該比例為1.12%，反映投資者透過MPF持有內地A股並不踴躍。

許正宇指，內地資本市場不斷改革發展和開放，財庫局與監管機構一直審視和檢討與此相關的監管規例，其中MPF已有一定程度投資於A股，截至去年9月底，佔強積金總資產1.12%，約110多億元。但由於內地交易所未納入積金局的「核准證券交易所」名單，因此與其相關的投資及其他證券累算不能多於基金淨資產值的10%。

許正宇續指，早前跟業界交流，聽到意見認為A股國際化程度不斷提升，應被納入「核准證券交易所」的名單。在與積金局協調及作出研究後，認為將上海及深圳交易所納入積金局「核准證券交易所」名單的條件已經成熟，相關修訂亦已於去年底刊憲生效。

相關新聞：【MPF】永明MPF專家　看好中港等亞洲股票

記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

退休金 中國證監會 A股 許正宇 強積金計劃管理局 強積金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌