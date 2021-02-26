【MPF】積金局與中證監洽商　MPF放寬投資A股细節

▲ 去年底積金局放寬MPF可擴大投資A股，受託人擬加碼深滬優質股。

據中國證券報報道，強積金（MPF）管理機構近期正在與中國監管機構商議，希望將滬深交易所的A股股票加入MPF投資組合，以增加回報收益。積金局在2020年底已放寬MPF投資內地股市的限制，內媒指本港不少投資機構對此非常感興趣。

3月中卸任在即的積金局主席黃友嘉早前指出，目前全港強積金規模資產達1.1萬億元，當中投資回報約佔4,100億元。

強積金人均帳戶結餘逾27萬 創新高【下一頁】

財庫局局長許正宇早前發表網誌時指出，已刊憲將上海及深圳交易所納入積金局「核准證券交易所」。換言之，A股未來將可佔基金淨資產值10%或以上；目前該比例為1.12%，反映投資者透過MPF持有內地A股並不踴躍。

許正宇指，內地資本市場不斷改革發展和開放，財庫局與監管機構一直審視和檢討與此相關的監管規例，其中MPF已有一定程度投資於A股，截至去年9月底，佔強積金總資產1.12%，約110多億元。但由於內地交易所未納入積金局的「核准證券交易所」名單，因此與其相關的投資及其他證券累算不能多於基金淨資產值的10%。

許正宇續指，早前跟業界交流，聽到意見認為A股國際化程度不斷提升，應被納入「核准證券交易所」的名單。在與積金局協調及作出研究後，認為將上海及深圳交易所納入積金局「核准證券交易所」名單的條件已經成熟，相關修訂亦已於去年底刊憲生效。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源