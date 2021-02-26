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全球韓流狂熱 Netflix宣布放5億美元造南韓電影劇集

環球政經 16:51 2021/02/26

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影片串流巨頭Netflix表示留意到全球對南韓影視的熱烈追捧，宣布將投放5億美元製作南韓電影及劇集。

【串流大戰】Sony接近完成收購美國動畫串流平台Crunchyroll下一頁

Netflix行政總裁兼首席內容總監薩蘭多斯（Ted Sarandos）在一個線上活動表示，2016年 Netflix 進軍南韓市場，至今已在當地投資超過7億美元，製作近80部原創電視劇和電影，又首次透露南韓的用戶數據指，截至去年底南韓Netflix付費訂戶數達380萬戶。

1986 年來首次 美國上半年黑膠銷售超越CD 下一頁

 

    點擊圖片放大
  • Neflix發行的《勝利號》是南韓首部太空科幻片。 ​​​​​​​

薩蘭多斯續指，留意到過去兩年，全球對南韓影視愛不釋手，將投放5億美元製作南韓影視作品，包括Netflix日前已經宣布的兩套南韓原創電影。

亞洲是Netflix過去幾年成長速度最快的市場之一，薩蘭多斯表示，自2016年起計，在Netflix亞洲共製作超過200部的原創電影與電視劇，將重點繼續投放於發展南韓、印度及東南亞地區。

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撰文 : 馮卓謙

串流 Netflix 電視劇 電影 南韓 亞洲 東南亞

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