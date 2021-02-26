【大灣區青年就業計劃】林鄭月娥：200企業提交申請　提供逾1,400個職位空缺

▲ 特首林鄭月娥出席啟動禮時表示，目前有約200間企業登記、提供超過1,400個職位空缺。

政府去年在施政報告提出「大灣區青年就業計劃」，提供2,000個名額資助到大灣區工作的香港青年，計劃1月初接受合資格企業申請。特首林鄭月娥出席啟動禮時表示，目前有約200間企業登記、提供超過1,400個職位空缺，其中超過700個與創科相關，反應非常熱烈。

林鄭月娥出席「灣區起跑線 青年創明天」起動儀式時表示，除了青年就業計劃，亦會推出大灣區青年創業資助及大灣區創新創業基地體驗資助計劃。

王冬勝：總商會31會員企業 提供約300個職位空缺｜【下一頁】

滙豐計劃提供約100個大灣區青年職位

滙豐香港區行政總裁施穎茵出席起動儀式後表示，大灣區於2019年的經濟規模已達1.7萬億美元，估計至2030年將擴大近三倍至4.6萬億元，為金融服務業帶來龐大商機。

她續指，滙豐非常榮幸能夠成為首批參與「大灣區青年就業計劃」的企業，現階段計劃提供約100個職位，涵蓋不同業務和營運職能部門，適合來自多個學科和擁有不同經驗的大學畢業生，希望讓他們擴闊眼界。

「大灣區青年就業計劃」接受任何在香港及大灣區內地城市同時設有業務的企業申請。政府按每名獲聘畢業生向參與企業發放每月最多1萬元津貼，最長18個月。

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