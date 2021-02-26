【契媽持股】大摩唱好平安好醫生　升目標價至134元

大摩發表報告指，平安好醫生 （01833） 去年下半年業績穩固，及未來數年有多個推動力令業績持續增長，調升該股目標價，由108元升至134元，評級維持「增持」。

大摩指出，平安好醫生管理層分享了更多渠道及容量擴展的策略，特別是核心的網上醫療服務，及如計劃般迅速推出醫院網絡。該行指出，保險及企業客戶將繼續成為訂戶收入增長的雙引擎。平安好醫生去年會員產品收入按年增長124.5%至9.25億元人民幣，佔集團網上醫療服務板塊收入59%，預期在醫院網絡逐步推出及有貢獻之前，該業務會繼續引領板塊增長。

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平安好醫生此前獲有科技股女股神之稱的Catherine Wood管理的方舟投資（ARK Invest）旗下ETF ARKF 建倉，刺激股價急升，一度高見148.5元。大摩指出，最樂觀情況下：平保獲取用戶速度及變現快過預期----通過自然增長和建立合作夥伴關係來加快每月活躍用戶（MAU）增長；加快改善派息比率；加快推互聯網醫院，平安好醫生最牛可看170元。

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編輯：吳敏芳