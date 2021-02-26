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【滙豐HSBC】孟晚舟入稟本港高等法院　要求滙豐披露文件處理引渡案　3月12日閉門審訊

股市 16:47 2021/02/26

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中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟早前就涉欺詐等罪行，掀起美國要求加拿大將她引渡到美國受審的訴訟，仍身處加拿大的孟晚舟昨（25日）入稟本港高等法院，向滙豐 （00005） 興訟，要求滙豐交出顯示華為等多間公司，是附屬於華為主集團等的文件，以供孟晚舟在引渡聆訊中使用。有關申請已排期於3月12日進行閉門審訊，預計需時15分鐘。

原告孟晚舟；答辯人The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited。原告於入稟狀中要求法庭頒令，答辯人需於14天內，向原告或其代表律師披露一系列由答辯人管有的文件，而且原告及其代表律師有權查閱及複製相關文件。

原告並要求法庭頒令，原告獲許可在由美國政府提出的引渡聆訊中，可使用所取得的資料，原告會就事件所產生的一切合理開支，向答辯人作出全數的懲罰性補償。

根據入稟狀，原告要求滙豐交出滙豐風險委員會於2012年12月至2015年4月期間，曾用以評估是否繼續與Huawei Technologies Co. Ltd、星通技術有限公司及Canicula Holdings Ltd維持客戶關係時所涉及的資料，包括顯示出上述3間公司均附屬於華為主集團的文件。

原告又要求滙豐交出其亞太地區風險委員會分別於2013年11月及2014年3月31日，所舉行有關商討是否繼續與華為維持客戶關係的會議中，曾經提交及考慮過的相關文件。

原告另要求滙豐交出風險委員會於2015年4月的會議上，決定接受華為的解釋和作出有關星通的保證，以及決定拒絕與華為擴展業務時，所提交及考慮過的相關文件。原告又要求滙豐交出於2007年11月至2015年4月期間，可顯示華為與星通及Canicula的關係之文件。

原告並要求滙豐交出引渡聆訊控方案情紀錄中提到，有關2013年8月22日所舉行的會議之文件或紀錄。

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記者：楊詠渝

港股 滙豐控股（00005） 華為

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