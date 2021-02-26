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【大行報告】中金料增股票印花稅新增成本不足4000萬元　直接影響相對有限

股樓投資 16:58 2021/02/26

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中金發表研究報告指，上調股票印花稅為近30年來首次。疫情以來，香港經濟備受衝擊，2020年一季度GDP同比增速下滑幅度超過9%，超過1998年亞洲金融危機和2008年金融危機。財政狀況亦相對緊張，2020年財政赤字擴大到GDP的 5.8%，亦是近30年以來最大。因此，在經濟、企業、居民收入和消費依然承受壓力、而金融市場相對活躍的背景下(港交所2020年總成交超過32萬億，較2019年增長50%，近期主板單日成交額一度超過3,500億)，政府擬提高印花稅來增加政府稅收。

該行指，對股票市場影響主要在於提高交易摩擦成本。從市場交易額角度測算，自2020年7月以來，港股日成交金額在1,000-2,500億元左右，平均為1,300億元左右(其中，2020年滬市港股通買盤加賣盤平均每日成交130億，深市港股通為113億)。如果將交易印花稅提升0.03個百分點，粗略估算對應每天新增成本約3,900萬元。

該行認為，短期印花稅的上調可能更多從情緒上擾動市場，疊加近期對於利率和通脹上行的擔憂，可能會放大波動，但由於直接影響相對有限，因此不至於逆轉基本面改善和流向性向好的大方向。中金上日已發表報告指，維持港交所2021及2022年的盈利預測不變，投資評級仍為「跑贏大市」，目標價維持在634元不變。

大行對港交所評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

額外印花稅 印花稅 港股

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