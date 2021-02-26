【業績】新創建中期少賺六成、派息維持每股0.29元 尋求現代物流及公路併購機會（第二版）

新創建 （00659） 中期業績放榜，截止去年12月底止，集團收入為142.3億元，按年增長26%；純利按年跌59.6%至6.12億元，每股盈利0.16元；集團維持可持續及漸進的股息政策，中期股息每股0.29元，與前年同期持平。新創建全日收跌3.6%，收報8.77元，成交5936萬元。

策略組合經營溢利大增319%

新創建半年經營溢利按年增長46%至33.4億元，當中核心業務經營溢利按年增長13%至23.2億元，策略組合經營溢利按年上升319%至10.1億元。可動用資金總計約292億元，包括現金及銀行結存110億元及備用已承諾銀行信貸額約182億元，流動性充裕。淨負債比率減低至26%。

新創建表示，核心業務經營溢利上升的主要原因是，自去年5月內地恢復車輛通行收費後，道路業務迅速復甦，加上富通保險的全期貢獻。

至於策略組合，由於環境業務及物流業務表現相對穩定，受惠於港怡醫院營運持續提升以及「免稅」店實施嚴格成本控制措施，令設施管理業務表現有所改善；由於市場狀況好轉，集團部份投資重估升值，多項投資相關表現亦有所回升；出售虧損的交通業務後，推動策略組合經營溢利大升。

執行董事何智恒表示，集團在現代物流方面有較多佈局，過去半年投資新型物流平台、創新物流技術等，未來會密切關注物流冷鏈、電商物流產業等，尋求優質的物流及道路項目，持續為股東帶來更多回報。

行政總裁馬紹祥，富通保險申請內地保險牌照，現階段已經完成文件工作，準備向銀保監提出申請。之後會密切留意申請進展，希望盡快拿到牌照，在內地成立保險業務中心。他稱，內地保險市場廣闊，發展潛力相當吸引。

出售多項非核心資產涉資36億

期內，新創建透過出售多項非核心資產，總代價約36億元，進一步優化業務組合，包括出售新創建交通擁有新世界第一巴士服務有限公司及城巴有限公司的所有股權；新世界第一渡輪服務有限公司餘下的40%權益；以及珠江電廠第二期的25%權益。

行政總裁馬紹祥表示，集團不斷檢視非核心資產，將出售回收的資金投放於高增長、高回報的項目。集團新投資的3條公路項目均取得不錯回報，未來繼續留意現代物流及道路交通項目的發展機遇。

此外，新創建於2021年1月宣布，以總代價約65億元出售於蘇伊士新創建及德潤環境的權益，以進一步為股東釋放價值並精簡業務組合。

（第二版：新增管理層言論）

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編輯：陳華