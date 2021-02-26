【強強聯手】維港滙最快3月登場　西南九龍臨海地王項目　5家發展商攜手策劃

會德豐地產、信置（00083）、嘉華（00173）、世茂（00813）及爪哇（00251）攜手策劃，位於西九龍荔盈街的臨海住宅項目「GRAND VICTORIA」終有新部署，並落實中文命名為維港滙，其中第1期「維港滙I」已獲批預售樓花同意書，料最快3月登場。

會德豐地產常務董事黃光耀說，項目將參考九龍站上蓋住宅來定價，而地價因素亦會考慮在內，又稱西九龍已一段時間無新盤推售，累積不少購買力，而項目將分階段推售。他又說，維港滙全盤有1,437伙，分三期發展，而第一期設524伙，包括開放式至四房單位不等，亦設特色戶。

信和置業營業部集團聯席董事田兆源說，維港滙位於臨海地段，享維多利亞港海景，故中文名稱有「維港」二字，盡顯項目優勢，而「滙」字則代表項目滙聚交通、藝術文化等優惠。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明說，維港滙除了是5大發展商聯手之作，更由4大建築行聯手設計。

世茂房地產物業發展部副總監李志豪說，維港滙採雙會所設計，面積逾3.4萬平方呎。爪哇控股營業部總經理陳愷鑫則說，維港滙入口採用落地玻璃幕牆，以海洋及玫瑰作主題。

資料顯示，維港滙現址地皮於2017年10月開始招標，最終由會德豐地產、信置、嘉華、世茂及爪哇，以172.88億元投得，每呎樓面地價約17,501元。值得留意的是，維港滙距離港鐵南昌站約5至7分鐘步程，而且南昌站上蓋有大型商場「V WALK」，能滿足住戶基本生活所需。

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