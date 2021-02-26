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重塑童年回憶？ 薯蛋頭先生唔再係先生

環球社會熱點 17:20 2021/02/26

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重塑童年回憶？ 薯蛋頭先生唔再係先生

《反斗奇兵》（Toy Story）是許多港人童年的回憶，不少港人前年都表示因《反斗奇兵4》中有角色離開而在戲院落淚。現在《反斗奇兵》再有角色現「新動態」， 美國玩具公司宣佈，為促性別平等，不再標籤劇中角色「薯蛋頭先生」（Mr Potato Head）為先生，未來僅會稱呼其為「薯蛋頭」（Potato Head）。

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全球最大的玩具製作商孩之寶（Hasbro）周四（25日）宣佈，正式將「先生」（Mr）稱謂從「薯蛋頭先生」中刪除，以促進性別平等和包容，確保「薯蛋頭」能受到所有人歡迎。

孩之寶表示，依然會出售「薯蛋頭先生」和「薯蛋頭太太」玩具，並稱新命名的產品將會在今天秋季推出，允許兒童「自行想象和構建薯蛋頭家庭」（to imagine and create their own Potato Head family）。

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除了孩之寶，近年其他玩具公司亦採取了類似打破傳統性別刻板形象的行動。市場調查公司NPD Group玩具行業分析師圖特（Frederique Tutt）接受採訪時指，此舉代表孩之寶正呼應目前的性別中立運動，十分留意那些想保持性別中立的人。

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孩之寶總經理鮑伊德（Kimberly Boyd）早前接受商業雜誌訪問時表示，「先生」和「太太」稱謂在性別和家庭結構方面，有限制性（limiting），並強調文化正在演變。

責任編輯：李俊儀

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