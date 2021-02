▲ 重塑童年回憶? 薯蛋頭先生唔再係先生

《反斗奇兵》(Toy Story)是許多港人童年的回憶,不少港人前年都表示因《反斗奇兵4》中有角色離開而在戲院落淚。現在《反斗奇兵》再有角色現「新動態」, 美國玩具公司宣佈,為促性別平等,不再標籤劇中角色「薯蛋頭先生」(Mr Potato Head)為先生,未來僅會稱呼其為「薯蛋頭」(Potato Head)。

全球最大的玩具製作商孩之寶(Hasbro)周四(25日)宣佈,正式將「先生」(Mr)稱謂從「薯蛋頭先生」中刪除,以促進性別平等和包容,確保「薯蛋頭」能受到所有人歡迎。

孩之寶表示,依然會出售「薯蛋頭先生」和「薯蛋頭太太」玩具,並稱新命名的產品將會在今天秋季推出,允許兒童「自行想象和構建薯蛋頭家庭」(to imagine and create their own Potato Head family)。

除了孩之寶,近年其他玩具公司亦採取了類似打破傳統性別刻板形象的行動。市場調查公司NPD Group玩具行業分析師圖特(Frederique Tutt)接受採訪時指,此舉代表孩之寶正呼應目前的性別中立運動,十分留意那些想保持性別中立的人。

孩之寶總經理鮑伊德(Kimberly Boyd)早前接受商業雜誌訪問時表示,「先生」和「太太」稱謂在性別和家庭結構方面,有限制性(limiting),並強調文化正在演變。

責任編輯:李俊儀