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【業績│地產股】新世界半年基本溢利跌5%至37.19億元、息維持0.56元　鄭志剛：最壞時間已過

股市 16:39 2021/02/26

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新世界發展公布半年度業績。（湯炳強攝）

新世界發展 （00017） 公布，截至去年底止半年度，基本溢利跌5%至37.19億元，列帳溢利則跌0.4%至10.13億元；中期息維持0.56元。執行副主席兼行政總裁鄭志剛認為，最壞時候已過。

新世界半年綜合收入升9.6%至355.73億元。集團上半年斥資3.78億元回購股份。

新世界3月舉行招聘會增聘近千人，詳情看【下一頁】

柏傲莊第三期第二季推出市場

香港應佔物業合同銷售金額為約263億港元，已超越集團2021財政年度香港合同銷售目標200億元。内地整體物業合同銷售金額為約112億元人民幣，佔集團内地2021財年合同銷售目標200億元人民幣的56%。柏傲莊第三期已於 2月1日提交預售許可申請，預計第二季度推出市場。

截至去年底，香港未入賬之應佔物業合同銷售收入為309.44億元，其中53.93億元將於2021財政年度下半年入賬，17.29億及238.22億元將分別於2022及2023財政年度入賬。預計2021財政年度下半年入賬的主要項目為馬頭角瑧尚、元朗瑧頤及何文田瑧樺。

本財年已累計出售128億元非核心資產

受惠於整體出租率的改善，香港及内地總租金收入分別升7.1%及3.6%。

新世界積極出售非核心資產及業務，持續優化資產組合及回報。期内非核心資產出售金額合共約59億元。今年1月，新創建出售環境業務主要資產作價65.33億元。2020年7月1日至2021年2月底，集團共出售128億元的非核心資產。

相關文章：【新世界賣產】摩通：新創建賣產料派特別股息　聚焦核心業務成中線估值重估動力

相關文章：【業績│零售股】新世界百貨半年淨虧損2億元　同店銷售負增長15.3%

 

編輯：陳韻妍

港股 業績公布 新世界發展（00017）

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【業績】新創建半年多賺46%至33.4億 派息維持每股0.29元

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