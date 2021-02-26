澳洲解除波音737 MAX禁飛令 成首個亞太區國家放行

澳洲航空監管機構於當地時間周五(26日)宣布，解除對波音737MAX客機近2年的禁飛令，成為亞太區首個放行的國家。

拜登首次下令軍事行動 空襲親伊朗民兵組織據點：【下一頁】

【財政預算案2021】香港證券業協會主席徐聯安：增印花稅影響本港競爭力致資金外流：【下一頁】

澳洲民航安全局代理局長Graeme Crawford表示，對波音737MAX客機的安全非常有信心，並已接受美國聯邦航空局(FAA)制訂的復飛要求。據悉，現時沒有一間澳洲航空公司使用此型號的飛機，惟在2019年3月，因波音737MAX客機而導致兩宗嚴重空難停飛前，斐濟航空及新加坡航空均使用該款客機來往澳洲。但由於新冠肺炎疫情對國際航空旅遊造成影響，故當局尚不清楚兩間航空公司何時會復飛該款客機。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐