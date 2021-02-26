【網民熱話】滿18歲就排公屋 怕超入息多年唔搵長工做 網民：正經打份工努力儲錢買私樓好過

香港樓價持續高企，特別是沒有「父幹」情況下，對年輕人來説買樓可謂難上加難。最近有網民在討論區發文詢問，從18歲開始排公屋，一人需要排多久才可以上樓？是否要排很耐？有沒有人成功排到？

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有網民分享，同事的兒子從18歲開始排公屋，現在32歲仍沒有回應，這麼多年來都不找長工做，怕到時候入息超額。另有網民分享朋友的侄仔，中學時已拍拖，18歲時靜悄悄與女友註冊結婚申請公屋。雖則他們成功抽到公屋，一年後又幸運地抽到居屋，但他們等候公屋期間，男生考不上大學，一直做廚師散工，而女生則考上大學，畢業後做社工。該網民認為18歲就想得這麼長遠，男女之間又這麼肯定感情，真是不知道是好還是壞。更有網民分享其家人經驗，指35歲的家人在2005年以單人身份申請公屋，直至現在2021年還沒有結果。

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有網民認為排公屋倒不如努力儲錢買樓。該網民說：「我認為正經做一份工作努力儲錢，等有機會時買樓好過申請公屋」。該網民說：「有同事的兒子一出來工作已儲錢，買到第一層樓在新界，現在在香港有兩層樓，外國都有。」另有網民說：「現在年輕人用單人排公屋真是超困難、超耐時間。我兒子現在儲到錢，都想買私樓。」

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有網民嘆息表示：「公屋理應是政府支援有需要人士，18歲就算不是全免費讀書至畢業，政府都已支援不少。到底有幾多迫切18歲就申請公屋? 為此而規限自己的發展空間、規限工作機會?」、「假如我是事主的母親都勸他不要排公屋，他自己都沒有錢儲到，如何娶老婆？為了一間公屋，浪費男生努力向上的動力。」和「很難想像18歲這麼青春美好的年紀會排隊申請公屋上樓，不知道應讚事主有遠見，還是覺得他現實得有點悲觀？香港的樓價實在是令人失去達成理想的能力。」

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責任編輯：陳頌潔