  • 23°C
香港時間 : 2021226日 (五) 20:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】滿18歲就排公屋 怕超入息多年唔搵長工做 網民：正經打份工努力儲錢買私樓好過

理財智慧 18:53 2021/02/26

分享：

香港樓價持續高企，特別是沒有「父幹」情況下，對年輕人來説買樓可謂難上加難。最近有網民在討論區發文詢問，從18歲開始排公屋，一人需要排多久才可以上樓？是否要排很耐？有沒有人成功排到？

【室內設計】80後地產經紀化身室內設計師　465平方呎殘舊單位變北歐工業風   【下一頁

有網民分享，同事的兒子從18歲開始排公屋，現在32歲仍沒有回應，這麼多年來都不找長工做，怕到時候入息超額。另有網民分享朋友的侄仔，中學時已拍拖，18歲時靜悄悄與女友註冊結婚申請公屋。雖則他們成功抽到公屋，一年後又幸運地抽到居屋，但他們等候公屋期間，男生考不上大學，一直做廚師散工，而女生則考上大學，畢業後做社工。該網民認為18歲就想得這麼長遠，男女之間又這麼肯定感情，真是不知道是好還是壞。更有網民分享其家人經驗，指35歲的家人在2005年以單人身份申請公屋，直至現在2021年還沒有結果。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

有網民認為排公屋倒不如努力儲錢買樓。該網民說：「我認為正經做一份工作努力儲錢，等有機會時買樓好過申請公屋」。該網民說：「有同事的兒子一出來工作已儲錢，買到第一層樓在新界，現在在香港有兩層樓，外國都有。」另有網民說：「現在年輕人用單人排公屋真是超困難、超耐時間。我兒子現在儲到錢，都想買私樓。」

【室內設計】港爸擲60萬裝修640呎居屋　為妻設計「專屬」廚房　讓孩子自選房間顏色   【下一頁

有網民嘆息表示：「公屋理應是政府支援有需要人士，18歲就算不是全免費讀書至畢業，政府都已支援不少。到底有幾多迫切18歲就申請公屋? 為此而規限自己的發展空間、規限工作機會?」、「假如我是事主的母親都勸他不要排公屋，他自己都沒有錢儲到，如何娶老婆？為了一間公屋，浪費男生努力向上的動力。」和「很難想像18歲這麼青春美好的年紀會排隊申請公屋上樓，不知道應讚事主有遠見，還是覺得他現實得有點悲觀？香港的樓價實在是令人失去達成理想的能力。」

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔

公屋 樓價 香港 網上討論區

上一篇文章

【網民熱話】自小媽媽記下花在她身上的開銷 長大後要還數十萬 網民：這是親子關係還是債務關係啊

下一篇文章

邊睡覺邊賺錢 美國睡眠研究網站聘測試員 睡5天可獲1.6萬港元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位