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消息指政府將推2重建項目 地政總署宣布收回西營盤及土瓜灣兩土地 料作住宅用途

環球政經 16:28 2021/02/26

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消息指，政府將推行兩個市區重建項目，地政總署宣布收回兩幅分別位於西營盤及土瓜灣的土地作重建使用，其中一個項目地盤位於西營盤皇后大道西及賢居里，地盤面積約2046平方米，涉及67項私人物業權益。項目將重建作住宅用途，並附有零售及商業設施、長者鄰舍中心附屬場地及附屬設施。

【費用全免】一級歷史建築北角皇都戲院活化在即  網上研討會學者細談歷史建築的保育與再生：【下一頁

另一項目地盤位於土瓜灣榮光街及崇安街，地盤面積約3016平方米，合共307項私人物業權益，項目將重建作住宅用途，並附有零售、商業及附屬設施，亦會進行道路改善工程。

【帶你睇靚樓】業主勁花心思打造新晉活化工廈 裝修設計靚到似甲級商廈物業：【下一頁

當局表示，合資格的住宅業主除可獲得法定補償外，適用情況下亦會獲發特惠自置居所津貼或額外津貼。合資格的住宅租戶可獲安置入住公屋單位或獲發特惠津貼。商用物業的合資格業主及租戶可選擇領取特惠津貼，以取代因業務及相關損失而申索法定補償的權利

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責任編輯：翁嘉陽

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