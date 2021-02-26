【港元定期存款】6中小行鬥減港元定存　無懼iBond銀債搶客

▲ 金牛年終有大行逆市加港元存息，渣打上調3個月及半年期。

月結在即，6間港銀仍照減港元定期存款息，包括有虛擬銀行一周兩連減，傳統中小行亦鬥減。惟在金牛年一片降息聲中，僅發鈔行逆市獨加，掉頭加息的是渣打，昨天2月25日)調升中短期定存。但專家料大行加息只為追落後，中小銀行暫毋須急於跟加迎戰。

總覽全周，富融（Fusion Bank）、眾安（ZA Bank）及大眾銀行全面削長短息，天星（Airstar Bank）、創興 （01111） 及招商永隆則降短存。至於逆市加息的渣打，把3個月及半年齊微升0.02厘，分別報0.22厘及0.27厘。雖則其新息率在大行中並非最高，但相比自去年底的降息浪，發鈔行今年帶頭首次加息，專家料主要為追貼同業，冀在股市大跌中力搶避險熱錢，惟不致令中小行燃點全面加息戰。

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畢竟單以大行較量，目前3個月年息以中銀香港 （02388） 及滙豐的0.25厘最高，渣打的0.22厘險勝恒生 （00011） 的0.2厘。至於半年期，兩大發鈔行以0.3厘居首，撼贏渣打的0.27厘及恒生的0.25厘。

此外，本周高息榜只得3個月期稍變，皆因信銀國際玩突擊，推快閃1.2厘特惠息，頓打入亞軍之列，但優惠正倒數，本周日（28日）便到期，且不敵「高息王」工銀亞洲的1.8厘。

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反觀3間虛擬銀行鬥把1厘息下架，眾安撤1厘息，3個月從1.08厘、累劈0.43厘，至乍現0.65厘低位，遂跌出三甲榜。同樣，騰訊 （00700） 牽頭的富融，今天（26日）亦下調此短存0.12厘，至0.88厘，同樣三甲不保。天星剛追趕削息快車，如此一來，富邦力守1厘，因而晋級季軍，但主攻大戶，且須全新指定理財戶。

論及長息，幸而虛銀富融微削1年存息0.05厘，至險守0.7厘，續問鼎榜首。半年期以小米 （01810） 旗下天星，縱使今亦撤1厘息，可是續以0.95厘稱霸。然而，以上兩存期皆跑輸iBond （04239） 兩厘保底息，以及銀債3.5厘保證年息。剛發表的預算案已表明今年再推這兩類官債。

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月結倒數，但1個月拆息連續兩天不升反跌，新報0.12厘。另一方面，活期息亦趨跌，渣打有份的虛擬銀行Mox，以及螞蟻銀行預告下周一（3月1日）減活期息；僅花旗以1.8厘活期息扒逆水力搶。

另一邊廂，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，就聯儲局主席鮑威爾連續兩天派定心丸放鴿後，該行維持對聯儲局今年第四季開始縮減買債規模的預期；若美國實質利率上升，美元有機會轉強。且料美國10年期債息下半年約為1.5厘，最高或升至兩厘，分析視為股市警號。

黃栢寧補充，投資情緒對通脹恐慌正加劇，遂料美股上升空間有限，相反有機會由高位回調約一成。

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記者:曾桂芬

責任編輯:陳楚源