【一家四口 離家出走】馬漪楠：逆市奇葩

在沖繩的華人朋友大部份都以經營簽證模式留日。沖繩以旅遊業作主導，他們都靠營運Airbnb、潛水店，及旅遊攝影等為生。今年受疫情影響，往返沖繩的國際航班全面暫停，來自中港台的旅客消失，生意一落千丈。每次見到他們都自嘲苦笑，說自己原本在國內都好好的，怎料「吃錯藥」來了沖繩。

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其實他們大部份都樂觀積極，明白做生意有起有跌，既然人算不如天算，不如苦中作樂，把原本空置的民宿拿來自己一家大細享用。原本住細小單位的朋友告訴我們：「之前只掛住賺錢，不懂享受一下自己執得『靚靚仔仔』的民宿。如果不是今次疫情，肯定不會過去休息幾天，亦不會知道原來一直在刻薄自己。」

另外一家經營潛水店也非常看得開，說潛水是夏天活動，所以一路以來，他們每年只做「半年」生意，其餘半年都是休息和玩。雖然今年的潛水季節少了很多生意，但始終也有本地外國客（如美軍）和來自日本本島旅客來潛水，也算勉強生存下去。

至於從事旅遊攝影的就利用這段「無人」時間，盡量拍攝多一點沖繩景色，做好自己Portfolio，為他朝作好準備。另外，他們說，今次逼使了他們開拓本地市場，例如幫這兒居住的外國人拍婚照，家庭照等。

微信訂單較實體店多幾倍

生意最不受影響（反而有上升）的是一位在沖繩開台灣產物店的華人朋友，沖繩本身沒有唐人街。他看準沖繩鄰近福建和台灣，入貨較容易。最重要的是本地華人不少，住得久怎樣也會想吃家鄉美食的，所以便入口華人食物和東南亞水果（如新鮮荔枝、龍眼、榴槤等），轉售沖繩華人。雖然疫情影響生計，但大家都對家鄉產物出手闊綽，見開賣台灣妃子笑荔枝，有人不問價錢訂八斤。遲了一步，便宣告售罄，真是有錢都未必買得到！

產物店舖頭細小，約150呎，但貨品種類繁多（視覺上有少少混亂），貨品都是來自內地的醬料、杯麵、飲品，也有不少火鍋底料選擇。老闆李東輝先生只有29歲，他說來自微信團訂購貨品比起實體店多幾倍，而且買滿5000日圓（約369.7港元）就免費送貨，讓客人得到有如在內地快遞的方便。他聘用了原本接載客人的包車司機做送貨，有效地運用了「閒置資源」，也令包車司機「有工開」。另外，也會用本地的快遞公司送貨。疫情下，日本政府要求國民「自宅待機」和「自肅要請」，微信下單變成了海外華人的日常生活之一。這家產物店正正食正大浪，變成了疫情下的逆市奇葩。

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