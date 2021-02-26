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原材料短缺荒 Tesla費利蒙廠房停產兩日 股價即跌8%

環球政經 15:47 2021/02/26

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電動車生產商Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交網站發布貼文，指位於加州費利蒙（Fremont）的廠房，因為原料短缺於本周停產兩日，現在已經重開。

【美股調整】Tesla盤前再跌逾6%　比特幣重挫至45000美元水平下一頁

馬斯克在Twitter表示，位於費利蒙的電動車廠房因為部件出現短缺，故此停廠兩日，並已於周三重開。彭博報導，受影響車款包括小型轎車Model 3，外界質疑原料供應能否足夠支撐生產線重新運作。消息傳出後，Tesla股價隨即下跌8%。

【Bitcoin】Tesla買比特幣狂賺10億美元 　超過去年造車利潤下一頁

CNBC引述路透社消息指，有員工被告知於周三及周四不用上班，亦有人指Tesla廠房外的停車場人流比平常少。另外有外媒指馬斯克在內部郵件提到，因為部件出現短缺，將關閉費利蒙廠房幾天進行設備升級及維修。他又向員工透露，將於未來幾天恢復 Model 3 及 Model Y 生產線。

近日亦有汽車生產商，包括通用汽車（General Motors）、福士汽車（Volkswagen）及福特汽車（Ford）都因為原材料短缺，需要調低生產量。

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撰文 : 馮卓謙

Tesla 電動車 馬斯克 福特 Twitter

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