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【新股IPO】商湯科技傳內部啟動A+H上市 下半年遞交上市申請

新股IPO 16:10 2021/02/26

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商湯科技傳內部啟動A+H上市，下半年遞表。

內地媒體報道，人工智能獨角獸商湯科技（SenseTime）內部開會啟動A+H兩地上市，計劃下半年遞交上市申請。據悉商湯科技籌備上市已有一段時間，也接觸了不少投行，現時暫定的保薦投行團隊包括中金等。商湯科技回應表示：市場傳言，不予置評。

內地媒體去年11月已引述商湯科技一份融資計劃書，公司預計3年內在中港A+H兩地上市。去年8月外媒曾經報道，商湯科技正進行10億美元至15億美元的新一輪融資，融資後商湯科技的估值將達到100億美元（約780億港元）。

商湯科技傳3年內A+H上市，請按【下一頁】

商湯科技擁有眾多知名投資者，包括阿里巴巴 （09988） 、晨興資本、淡馬錫、軟銀願景基金、華興資本、中金公司、IDG資本等。

根據融資計劃書，商湯科技2019年營業收入50.6億元（人民幣，下同），毛利率43%。其中智慧城市收入16.64億元，毛利率57.8%；智慧商業收入26.81億元，毛利率23.9%。

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編輯：陳健婷

 

 

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