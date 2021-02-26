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【網民熱話】丈夫打算辭職 再問財爺借八萬炒孖展 妻嘆：成三十歲人仲有咁多發達幻想

股樓投資 16:45 2021/02/26

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疫情下，失業率高企，為此新一份財政預算設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，上限8萬元，為失業人士提供支援。近日就有網民在討論區發帖，指丈夫在聽到這個消息後，打算辭職申請貸款，再用該筆貸款炒孖展。

【財政預算案2021-22】陳茂波：推百分百擔保個人特惠貸款計劃 貸款額上限月入六倍 年利率一厘 分5年償還 【下一頁

事主丈夫在財政預算案公佈後，「計了整晚數」，翌日跟事主就打算下個月遞信辭職，之後再找一些兼職和散工做。待政府推出該計劃後，就可以借八萬元炒孖展。

丈夫認為問政府借錢還債時不會「還得好辛苦」，「可以說是無本生利」。又稱因為現在深圳樓市放寬，「個市一定會升」，到時候就可以把貸款全部押上去，更指這樣的話「隨時還到錢之餘還可以發達」，如果事成丈夫還建議可以一家人搬上深圳住。

但事主就不同意丈夫的看法，政府的借貸計劃的還款詳情提到「首十二個月只須還息，之後本金連利息最長可攤分五年償還，年利率固定一厘」，事主認為這筆錢不是不用還，萬一有甚麼不幸，「每個月要還政府二千蚊，仲未計佢失敗之後可能差成幾十萬」，事主嘆丈夫「成三十歲人還有這麼多發達幻想，還打算『追多個仔』，真是可以一家人都要『瞓街』……」

【趣話財經】內地再掀借錢炒股熱 家庭債務佔GDP升至近六成【下一頁

帖文一出，不少網民都指責事主丈夫不負責任「他有沒有想過炒燶會怎樣？之前看你還有三個女……」、「這麼大個人8萬都拿不到出來」「這麼大個人…八萬都……還想生多個？」「八萬是借貸，不是送給你不用還用下腦吧」

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責任編輯：黃苑筠

疫情 孖展 財政預算案 借貸

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