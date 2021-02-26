Twitter宣布本年內推「Super Follows」功能　用戶需為獨家內容付費

▲ 社交平台Twitter計劃本年內推「Super Follows」付費功能，用戶需付費訂閱特定用戶的獨家內容。

為增加用戶數目及營業收入，現時不少影片或音樂平台均推出付費訂閱制。早前有報道指出，社交平台Twitter有意向用戶推出付費訂閱會員制，藉此增加業務收入多元化。最近該公司宣布，將在本年內推出「Super Follows」付費功能，用戶可訂閱特定用戶內容，並享有更多新功能。

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＜＜傳Twitter將於本年内推付費訂閱制 減低依賴廣告收入

Twitter指出，「Super Follows」功能預計會在今年內上綫，用戶可透過付費訂閱制或「打賞」方式，查看喜愛賬戶的獨家內容，以及使用更多新功能，例如加入特定群組，訂閱新聞資訊或者獲得關注者徽章等。

除此之外，Twitter將推出一項「社群」（Communities）功能。該功能類似於Facebook「社團」，用戶可根據個人興趣加入或建立不同社群，並邀請其他用戶加入，在社群中發布或分享相關主題的貼文。另外，Twitter計劃在2023年之前，將每日活躍用戶數增加至3.15億，並將營業收入提升至75億美元（約582億港元）。

責任編輯：李寶如