【北水基金】本周30隻新北水基金　銷情急降温

▲ 公募基金銷情暫冷卻，再未現單日售罄產品。

美國10年期債息一度扯升至1.6厘逾一年高位，震散全球股市，一度備受熱捧的科網股更是重災區，恒指今天插水千點，內地公募基金銷情也急降温。截至本周一（2月22日），金牛年首個交易周，共有30隻北水基金搶閘開賣，但內地媒體指，至今再未現爆款瘋搶產品。

專家分析主要受兩大利淡因素所累，包括︰（1）節後水緊︰市場關注兩會後中央轉軚收水，投資者轉趨審慎，傾向保留更多資金在手；（2）轉攻為守︰外圍市況風高浪急，市場風險胃納驟變，面對調整市暫忍手。

而新春後暫僅得一隻「日光基」（即開售首天即賣光）產品，乃由星級基金經理洪流掌舵的嘉實競爭力優選基金，上架首天即吸資359.71億元（人民幣，下同），因爆額而提早封盤結束募集。

嘉實北水基金 單日吸金300億人幣【下一頁】

分析指北水基金暫由熱變冷，主因是不少涉足港股等偏股型產品，而北水愛股近日遭拋售，個別強勢股更罕現狂跌逾百元。此外，內媒於春節前曾專訪中金首席策略分析師王漢鋒說，公募基金成為港股投資的重要力量，截至2月5日，逾千隻基金的投資範圍包含港股，總規模約2.67萬億元。

單以去年第四季看，共有1,175隻偏股型基金可涉獵港股，持倉市值約3,447億元，較2019年僅753億元，持有的港股倉位按年驟增2,694億元。

北水基金經理無憂「黑色星期三」【下一頁】

中金專家形容，2020年是港股通南下資金的大年，而今年在港股熱下，續是推動港股的主力。港股仍具吸引力，公募產品仍加大配置，且在4大類別尋寶：（1）優質網股及新經濟股；（2）中港兩地上市但估值較低的股份；（3）A股稀缺類；（4）受事件影響的龍頭藍籌股。

據去年末季持倉，10大北水愛股包括：騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、港交所 （00388） 、小米 （01080） 、藥明生物 （02269） 、頤海國際 （01579） 、華潤啤酒 （00291） 、安踏 （02020） 、舜宇光學 （02382） 及金碟國際 （00268） 。

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記者︰曾桂芬

責任编輯︰陳楚源