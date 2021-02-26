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「京都一之傳」目標在兩年內開10店　今進駐香港開設「燒肉而今」

股樓投資 18:15 2021/02/26

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有逾90年歷史的日本餐廳集團—「京都一之傳」，繼引進旗下三個餐廳品牌京都一之傳、Tominokoji Yamagishi和Susoshu後，再於今日（26日）進駐香港尖沙咀，開設「燒肉而今」的燒肉店。

新燒肉店位於尖沙咀維多利亞港海旁的大型購物中心，為該集團於2019年在香港開設日本高級廚師發辦餐廳Tominokoji Yamagishi的副線燒肉店。「京都一之傳」（香港）有限公司董事長田中准平表示，香港人熱愛日本美食，有利公司引進日本餐廳品牌。「因此我們再接再厲帶來新餐廳品牌，目標在未來一至兩年內在香港開設10間餐廳。」
　　 
他續指，香港位處亞洲中心要衝，並鄰近內地，而且物流運輸服務亦十分完善，公司考慮日後以香港作為地區總部或企業財資中心。「燒肉而今」為日本新燒肉餐廳品牌，將懷石概念與日本現代燒肉文化融為一體，為顧客提供日本和牛。該店大部分的牛肉由東京擁有超過100年歷史的牛肉供應商直接進口。

 

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責任編輯：黎淑雯
 

　　 

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