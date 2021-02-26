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【BNO移民英國】中資購入多所英國私校 包括戴安娜王妃母校（附名單）

環球社會熱點 17:24 2021/02/26

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英國向港人開放BNO居留（Hong Kong BNO Visa）「5+1」簽證申請，不少港人考慮舉家移民英國，英國教育是這批人的重要關心議題。惟據報多間英國私立學校因疫情財困，英媒報道指，有中國投資者「趁低吸納」，購入多間英國傳統私立寄宿學校，已故英國王妃戴安娜母校亦在其中。

移民英國複製樓市套戥絕技 英地產界：港人洽商顯著增多 【下一頁】

英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，已知有17間私校被中國公司收購，就連戴安娜當年就讀的私立寄宿女校Riddlesworth Hall School，現在亦由一個以她命名的中國集團持有。

調查又指出，持有這些英國學校的中資公司的老闆或創辦人，是中國共產黨高級成員。專家預料隨著中國尋求增加對英國教育體系的影響力，未來數目會如飛漲。

17間被中國公司收購私校名單

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創始人或現任老闆為的公司所有。報道亦指，有學校正以教育方式影響學生對中國的看法，有一間公司承認收購英國學校目的是支持中國「一帶一路」計劃。

移民英國港人狂掃倫敦豪宅 近1成為港人買家 【下一頁】

新冠疫情下，多所私立寄宿學校面臨資金短缺危機，主因學生留家上課，學校入學率下降，學費收入大減。據悉，寄宿學生的學費減少了35%，而日校學生的學費亦下降了20%，但又因為學校不可停止運作，要開放並支援學生網上學習，難以從政府的援助中受惠。

現在英國私校最大中資買家為博實樂教育集團，該集團在2018年和2019年收購了多所學校，當中包括擁有百年歷史的Bournemouth Collegiate School等等。

責任編輯：李俊儀

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