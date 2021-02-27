瑞士盈豐﹕加密貨幣交易平台Coinbase提交上市申請　虛擬貨幣漸成流行趨勢

▲ 瑞士盈豐銀行執行董事韓焯林表示，近日經常出現跟虛擬貨幣有關的新聞，反映虛擬貨幣漸成流行趨勢。

過去幾周，筆者休假安在家中享受慢節奏生活，開始閱讀其他類型的書本（其他資產類別，老本行是股票）。從年初開始，筆者有感虛擬貨幣好像有比較多的新聞，比如Tesla（美﹕TSLA）大量買入bitcoin，Microstrategy（美﹕MSTR）進一步增發股票增持比特幣等。以至近日耶倫的公開講話質疑比特幣，週三晚上全球最大的虛擬貨幣交易平臺之一Coinbase提交S-1文件上市申請（Direct listing）。

Coinbase去年轉虧為盈 市值高達1000億美元

根據OTC市場最近成交價，Coinbase市值高達驚人的1000億美元。筆者翻閱Coinbase招股書，以至虛擬貨幣的有關新聞，研究報告和書本。Coinbase去年營業收入較2019年增加一倍多，並成功轉虧為盈。2020年Coinbase營業收入為13億美元，淨利潤3.22億美元；而2019年同期營收5.337億美元，淨虧損為3040萬美元。此外，Coinbase擁有4300萬認證用戶，同比增加34.4%；其中包括280萬月活用戶，同比增加180%。從營業收入結構來看，Coinbase運營收入大部分來自於交易服務收入，即基於購買、出售或提取加密資產所賺取的交易服務費，商業模式跟香港交易所差不多。截至2020年年末，Coinbase平台上的加密資產總值占全市場加密資產總市值的11.1%。筆者需要進一步學習如何評估虛擬貨幣交易平台價值，Coinbase現在估值為市銷率77倍 ，對比嗶哩嗶哩（美﹕BILI）2020年市銷率為~25倍，Coinbase市盈率（P/E）為~300倍。

撰文 : 韓焯林 瑞士盈豐銀行執行董事

聲明：作者為香港證監會持牌人士，沒有持有上述所提及的證券。

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