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【涼風有信Vincent@iM網欄】辛丑年正月 教大家催旺財星

名人薈萃 17:29 2021/02/26

分享：

各位讀者好！

時間過得真快，轉眼間已差不多三月。

趁住立春月還未過，問下大家，你的2021辛丑年過得好嗎？

今年辛丑，筆者預測疫情會好轉的。

因為辛丑屬大金年，強金增強了人的肺部功能，疫情自然變好。

所以立春以來的確診數字，的確有下降趨勢。不過人就係咁，見好轉了，又會偷偷鬆懈下來。一遇到節日，又少不免會聚會，疫情又開始有些微反覆，但都不算嚴重。

在此筆者祝願大家身體健康，今年疫情盡快 清零。我心目中的清零月份，是農曆9月，希望願望成真。

好啦，新一年相信篤信風水的大家都會在屋企擺風水，將流年風水陣一次過轉曬。

你又轉咗未呀？

記得流年風水陣一定要趁立春擺好，因為一年之計在於春。

不單止風水佈局，連帶各位如需攝太歲、叩謝神恩、還太歲等等，都應該在第一個月立春月內完成。將所有應做的事，盡快做好，餘下來的一年就會過得特別順利了。

新一年不如同大家講下催旺財星吧。

最多人留意的「八白財星」，今年飛了去西面，所以今年大家要打醒十二分精神，將屋企的西面處理好，第一唔可以凌亂，一定要確保企企理理，乾乾淨淨，咁樣財先會入屋。

打理好之後，就可以放風水擺設了。

最佳催旺財星的風水物品，依我來看，當然是閣下的夾萬財箱。

除此之外，都可以放一些催財神獸，如貔貅、龍龜、三腳蟾等。注意擺放神獸，用開了光的比未開光的效用更佳。

放財神亦可。但如果該位置不方便擺東西，可考慮在淘寶上淘返一兩張催財靚地氈放在地上，都會有催財的功效。

其實每年在八運之下，除了最當令的八白財星之外，還有兩顆不錯的財星，值得大家留意，就是一白及六白。

今年一白星在南位。由於一白屬水，金生水，可以放一些金屬或金色的物品在東南催旺一白財星。

至於六白星就在中宮。六白屬金，可擺放一些土種植物，或者黃色啡色的物品，生旺六白。

每年除了留意催旺財星外，都要留意制破財星。八運之下最惡的破財星，當然非「七赤破軍星」莫屬。因為剛剛過了七運，所以七赤星屬最不當令的星，會令人破財的。

今年破財星飛到西北，主男主人有機會破財，金錢表現不佳，所以今年投資的抉擇權可能在女主人身上。

避免七赤破軍所導致的破財，化解的方法就是放盆水，或同水有關的東西在西北。藍色的物件亦可。因為七赤破軍星屬金，用水洩之就能克制。

希望大家都可以過一個發達健康的辛丑年。

祝大家身體健康，疫情盡快清零，百業重開！

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

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