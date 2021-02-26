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【大行點睇】大和料內地5G用戶人數持續增長 將有助中資電訊股基本面恢復

股樓投資 21:49 2021/02/26

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野村發表研究報告指，2021年的MWC於上海於本周舉行，隨著智能手機價格上漲以及網絡覆蓋率提升，5G用戶遷移趨勢良好。該行維持中國移動（00941）及中國聯通（00762）的買入評級，並認為3大運營商的基本面復甦會在今年內維持，估值則仍處於低位。

【港股追蹤】碧桂園服務擬收購藍光嘉寶64%股權 涉資48.5億元人民幣  詳情請看[下一頁]

該行認為，因5G用戶的持續滲透，所以認為三大運營商的ARPU會繼續改善，帶動基本面恢復。另外，因5G網絡覆蓋全國，相信運營商可以在消費者應用程序和企業市場中提供更多增值服務。

今日，中資電訊股隨大市下跌，中國移動跌2.1%，報53.65元，成交29.3億元；中國聯通跌3.2%，報4.89元，成交3.9億元；中國電信（00728）跌2.7%，報2.5元，成交2.5億元；中國鐵塔（00788）跌3.3%，報1.16元，成交近8億元。

[騰訊700] 騰訊傳洽商投資 印度社交平台ShareChat  達情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

中國 買入 電訊 港股 5G 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 中國鐵塔（00788） 中資電訊股

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