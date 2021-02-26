通過《新聞媒體議價法規》 Facebook與三小型出版商達初步協議

澳洲國會周四通過《新聞媒體議價法規》。Facebook宣布與澳洲三間小型出版商達成初步商業協議。

科企轉載新聞須付費 澳洲國會通過新聞議價法【下一頁】

Facebook日前發布聲明表示，已經與澳洲三間小型出版商，包括Private Media、Schwartz Media及Solstice Media簽訂初步合作協議，Facebook將可在平台刊登包括付費內容的新聞資訊。聲明中並無進一步提及有關協議涉及的金額，若雙方同意協議全面協議，條款將於60天內生效。

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Schwartz Media 首席執行官葛斯迪奴（Rebecca Costello）表示，協議的訂立將協助機構繼續出版獨立的新聞內容，對維持澳洲傳媒界的多元聲音非常重要；Private Media 首席執行官夏維（Will Hayward）僅表示新協議是建基於目前與Facebook的合作。

Facebook上周曾因應澳洲當局決定訂立《新聞媒體議價法規》，做出「反制」措施，禁止澳洲用戶於平台閱讀當地及國際新聞機構的新聞，期限亦將於明天屆滿結束。

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