【麥當勞】麥當勞推姜B餐　3月1日起發售同步推優惠

▲ 麥當勞今次於Big Mac Bacon的包裝盒，新增實境（Augmented reality）技術。

疫情之下愈來愈品牌 推出活動吸客。麥當勞由3月1日起，推出新口味煙肉巨無霸。據稱，新套餐與姜濤合作，更是姜濤（又稱姜B）最愛的套餐，故稱為「姜B餐」。用戶只要在App上選取「姜B餐」電子優惠劵，即可購買姜B最喜愛的配搭。

該套餐包括Big Mac Bacon、大薯條、大Coke Zero和4件麥樂雞配甜酸醬。消費者在推廣期內購買「姜B餐」，可獲得隨機派發1套3張的「姜B卡」和限量巨無霸卡套。

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麥當勞今次於Big Mac Bacon的包裝盒，新增實境（Augmented reality）技術。只要掃描包裝盒上的QR code（二維碼），可在畫面上看見姜B，總共有8款。

急口令送姜B簽名咕𠱸

麥當勞更與姜B合作，推出全民急口令活動。只要在Instagram上挑戰跟姜B跳出急口令，「雙層牛肉巨無霸，醬汁洋蔥夾青瓜，芝士生菜加BACON ，姜B食過笑哈哈」，配上姜B全新舞步及特製Big Mac Instagram濾鏡。再於分享挑戰短片並標記麥當勞Instagram和指定Hashtag，即可參與挑戰。將有100位挑戰者，可獲限量版Big Mac親筆簽名咕𠱸。

另外，麥當勞App用戶於3月1日起，憑電子優惠券購買Big Mac Bacon或Double Big Mac超值套餐，即享減5元優惠；或以42元優惠價購買「從不孤單一人快樂晚餐」，包括Big Mac Bacon超值套餐和原味麥炸雞一件。

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責任編輯：馬意文