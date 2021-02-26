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【南韓疫情】目標今年9月內為70%人口接種 南韓今日起展開疫苗接種計劃

環球政經 16:21 2021/02/26

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南韓今日(26日)宣布展開新冠疫苗接種計劃，全國設置1,900多個接種疫苗中心，目標於今年9月全國七成人口接種疫苗。

南韓24日起　入境須提供核酸檢測陰性證明：【下一頁

首批接種對象安排接種阿斯利康疫苗，涉及5,000多人，包括在療養設施等地工作和居住65歲以下人員；當局表示，注射疫苗後，接種人士需要在衞生中心等待約30分鐘的時間，若出現嚴重副作用，政府將提供賠償。

同時，首批由新冠疫苗保障機制提供的輝瑞疫苗於本周五(26日)運送至南韓，預計於本周六(27日)開始為5.5萬名在傳染病定點救治醫院及於重症病房工作的前線醫護接種。

延伸閱讀：2021至2022財政預算案

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責任編輯：潘曉豐

南韓 疫情

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