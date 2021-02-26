【聯繫匯率】陶冬：美元信用破產、聯滙制度已失去效用　籲財爺仔細想想

▲ 陶冬認為，美元信用正在破產，港元遲早會被連累

美國因應疫情推出無限量寬，瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬在專欄表示，美元信譽正在破產，其無度發行遲早會連累港幣和港元資產。他呼籲財政司司長陳茂波仔細思考聯繫匯率制度是否符合香港最大長遠利益的安排。陶冬直言：「聯滙制度已失去效用（The peg has outlived its usefulness）。」

陶冬表示，礙於聯繫滙率，香港無法像美歐般印鈔支持經濟，加上未來人口嚴重老化和嚴重依賴土地收入，香港需要擴大稅基，穩定財政收入，於是政府將目標放在與底層市民關係最小、與消費關聯不大的股市身上，將股票花稅由0.1%提高至0.13%，怎料情況猶如「搬起最小的石頭，依然砸到自己的腳，很痛」。

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他續指，美國聯儲局拼命印錢，但聯繫滙率卻封死了港府任何有力度的緊急救援計劃。聯儲局在半年內印出了超過之前一百年總和的鈔票，美元信譽正在破產，全球通脹可能抬頭，資產通貨膨脹更已如火如荼地燃燒起來。

陶冬預計，儘管中間會有周期性政策起伏，但美國的擴張性貨幣政策可能在未來數十年長期持續，即使香港堅守財政紀律，惟美元的無度發行遲早要連累港幣和港元資產。他呼籲陳茂波應嚴正聲明港府無意改變聯繫滙率，然後「關起門來仔細想想在美元信用破產的今天，聯繫滙率是不是符合香港最大長遠利益的安排」。

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編輯：謝智聰